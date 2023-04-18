На востоке Украины замечены новые отряды, в которых воюют бывшие зеки, но они не подчиняются главарю «Вагнера» Пригожину.

Новые "штурмовые подразделения Z" появились на донецком направлении, придя на замену полкам десантников, которых ВСУ перемололи в районе Марьинки и Авдеевки.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник объединенного прессцентра сил обороны таврического направления Алексей Дмитрашковский.

По словам Дмитрашковского, в составе новых подразделений российской армии воюют бывшие заключенные. И это, кроме прочего, объясняет конфликт между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главарем ЧВК "Вагнер".

«Шойгу перебил хлеб Пригожина, отобрав у него возможность пополнять свои ряды криминалом», – рассказал Дмитрашковский.

Также спикер ВСУ рассказал, что недавно под Марьинкой взяли в плен 15 российских военных – бойцов именно этих штурмовых подразделений.



"Все они рассказывают, что имеют плохое обеспечение и очень старое оружие. Но оно также представляет большую угрозу", – отметил Дмитрашковский.

Между тем аналитики американского Института изучения войны отмечают, что Пригожин, похоже, возвращает себе расположение путина, вероятно в результате неспособности российских регулярных войск выполнить задачи, которые тиран поставил перед ними во время зимнего наступления на Донбассе.

Пока непонятно, насколько путин доверяет пригожину, но вполне вероятно, что диктатор остановил попытки так называемого минобороны отомстить "Вагнеру", отказав ему в подкреплении и боеприпасах, предполагают эксперты ISW.

Так, стало известно, что ЧВК готовит к трем мотострелковым бригадам мобилизованных военнослужащих для усиления флангов вагнеровцев в Бахмуте.

Напомним, эксперт объяснил, почему нельзя оставлять Бахмут.

Также сообщалось, почему ВСУ не могут выбить "вагнеровцев".

Кроме того, Polieka.net писала, что ВСУ заметили странное поведение армии россии в Бахмуте.