Украинский город Бахмут является не только самой горячей точкой на карте Украины, но и во всем мире.

Такое мнение высказал военнослужащий с позывным «Француз», пишет Politeka.net.

«Нигде больше нет столь большой концентрации военных, военной техники, артиллерии и авиации. Поэтому для того, чтобы выбить «Вагнер» из Бахмута… На сегодняшний день, мне кажется, это нереально. Потому что это будут очень большие потери в личном составе, в нашем», – пояснил «Француз».

Тем временем стало известно о гибели еще одного украинского Воина. Так, поступило известие, что под Бахмутом погиб энергодарец Евгений Кулепов

До открытой войны защитник работал педагогом в центре туризма, краеведения и спорта Энергодара.

Также Евгений развивал в родном городе детский туризм.

"Был организатором турниров по ориентированию, туристических походов и сборов, собственными руками сделал тренировочную площадку для отработки техники пешеходного туризма", - рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

Также в Сети появились новые кадры из Бахмута, на которых можно увидеть, что город практически полностью уничтожен.

Напомним, россияне ударили десятками ракет и авиацией – количество жертв возросло.

Также сообщалось, что в Бахмуте заметили нечто очень странное.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Польше начали раздавать повестки – что происходит.