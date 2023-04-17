Такое мнение высказал военнослужащий с позывным «Француз», пишет Politeka.net.
«Нигде больше нет столь большой концентрации военных, военной техники, артиллерии и авиации. Поэтому для того, чтобы выбить «Вагнер» из Бахмута… На сегодняшний день, мне кажется, это нереально. Потому что это будут очень большие потери в личном составе, в нашем», – пояснил «Француз».
Тем временем стало известно о гибели еще одного украинского Воина. Так, поступило известие, что под Бахмутом погиб энергодарец Евгений Кулепов
До открытой войны защитник работал педагогом в центре туризма, краеведения и спорта Энергодара.
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Также Евгений развивал в родном городе детский туризм.
"Был организатором турниров по ориентированию, туристических походов и сборов, собственными руками сделал тренировочную площадку для отработки техники пешеходного туризма", - рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
Также в Сети появились новые кадры из Бахмута, на которых можно увидеть, что город практически полностью уничтожен.
Напомним, россияне ударили десятками ракет и авиацией – количество жертв возросло.
Также сообщалось, что в Бахмуте заметили нечто очень странное.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Польше начали раздавать повестки – что происходит.