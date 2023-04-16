Оккупанты с начала полномасштабного вторжения потеряли на полях Украины уже более десяти тысяч военной техники.

По словам израильского военного обозревателя Давида Шарпа, в отчете проекта Oryx приведена не исчерпывающая цифра, однако это минимальный порог потерь россиян.

"Потери реальные - конечно, выше. Не все попадает на видео, не все фиксируется на фото. Более того, что-то даже может пройти мимо внимания авторов проекта. Можно говорить, что минималистическая оценка, а не только эта, она на десятки процентов выше. , что есть на сайте Oryx. А если мы говорим о российских танках, то там их под 2 тысячи (1950 примерно), реально, я думаю, что их на 20-30% больше.

В начале полномасштабного вторжения количество российских танков в войсках оценивалось как 2500-2600 единиц, без учета техники "ЛДНР".

Теперь не сложно посчитать, что если уничтожено более 2 тысяч, а у нас есть цифра 1950, согласно данным проекта, а реально больше, то мы близки к выводу, что почти все танки, первоначально задействовавшие в войне, были уничтожены. Это огромный удар по российской армии.

Такая ситуация, конечно же, отразилась на фронте – на определенных направлениях россиянам критически не хватает техники. Иногда имеет значение не только качество, но и количество. И их техника тоже ухудшилась", – говорит Давид Шарп.

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