Украинские военные уничтожили значительное количество российской армии. Сейчас потенциал окупантов значительно ниже, чем в начале вторжения.

Об этом заявил военный эксперт Алексей Гетьман.

"В начале полномасштабного вторжения россия использовала самые боеспособные части, которые были просто "перемолены" в боях. В частности, значительное количество разных российских спецназовцев было уничтожено на Бахмутском направлении.

Эти подразделения и номера части остались. Они называют себя "десантными войсками" или "мотопехотными войсками". Но это только на бумаге. Ведь многие подразделения потеряли половину и даже больше личного состава.

На замену в эти подразделения пришли отмобилизованные россияне, которые или не имели опыта в боевых действиях, или он значительно меньше, чем был у кадровых военных. Именно поэтому на бумаге оккупанты могут рассказывать об "элитных бригадах", но часто там находится значительная часть людей, которые только недавно впервые взяли в руки оружие.

На бумаге россияне – мощная сила. Но они не так мощны, как о себе рассказывают. Надо разделять название и фактические возможности военных подразделений, как бы они ни назывались", - отметил Алексей Гетьман.

Напомним, что выжить в Авдеевке стало еще труднее.

Также сообщалось, что многоэтажки в Бахмуте исчезают в огне - новые ужасные кадры.

Кроме того, Politeka.net писала, что война может закончиться нескоро, Укране грозит "полная мобилизация населения".