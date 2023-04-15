Украинские военные уничтожили значительное количество российской армии. Сейчас потенциал окупантов значительно ниже, чем в начале вторжения.
Об этом заявил военный эксперт Алексей Гетьман.
"В начале полномасштабного вторжения россия использовала самые боеспособные части, которые были просто "перемолены" в боях. В частности, значительное количество разных российских спецназовцев было уничтожено на Бахмутском направлении.
Эти подразделения и номера части остались. Они называют себя "десантными войсками" или "мотопехотными войсками". Но это только на бумаге. Ведь многие подразделения потеряли половину и даже больше личного состава.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Объявлен красный уровень опасности: стихийное бедствие грозит не только Киевщине, какие территории под угрозой
"Еще более опасные, чем российские ракеты": украинцев предупредили о новой угрозе со стороны рф
Остапчук раскрыл неловкие подробности жизни с девушкой на 16 лет моложе: "А потом я понял..."
"Как в Мариуполе": в Авдеевке новая беда, выжить стало еще труднее
На замену в эти подразделения пришли отмобилизованные россияне, которые или не имели опыта в боевых действиях, или он значительно меньше, чем был у кадровых военных. Именно поэтому на бумаге оккупанты могут рассказывать об "элитных бригадах", но часто там находится значительная часть людей, которые только недавно впервые взяли в руки оружие.
На бумаге россияне – мощная сила. Но они не так мощны, как о себе рассказывают. Надо разделять название и фактические возможности военных подразделений, как бы они ни назывались", - отметил Алексей Гетьман.
Напомним, что выжить в Авдеевке стало еще труднее.
Также сообщалось, что многоэтажки в Бахмуте исчезают в огне - новые ужасные кадры.
Кроме того, Politeka.net писала, что война может закончиться нескоро, Укране грозит "полная мобилизация населения".