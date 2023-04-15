Все планы, которые подготовило командование ВСУ, обязательно нужно воплотить в реальность.
Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан.
"Если будет правильно выбрано время и нас не подведет погода, то, в принципе, в России уже больше ничего нет, ей нечем сдержать наши наступательные действия.
Сдержать наступление, дойдя до определенных рубежей, можем только мы сами, если будем отдавать себе отчет в своей неготовности продолжать продвижение или недостаточность поставок мероприятия. Понимая некоторые моменты (недоставок или неготовности). То есть остановить контрнаступление могут наши партнеры, не выполняя поставки или тормозя их по логистике", – сказал он.
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Все планы, которые подготовило командование ВСУ, обязательно нужно воплотить в реальность. Россияне уже ничем не могут остановить нас. Поэтому планы, которые у нас написаны и утверждены, точно будут выполнены. Иначе мы даже не будем начинать.
Думаю, что Россия будет всячески пытаться удержать Крым и донецкую агломерацию. Впрочем, после уничтожения Крымского моста удержать Крым будет просто невозможно. Тогда у окупантов останется только донецкая агломерация. Вот только без Крыма донецкую агломерацию россиянам, даже с политической точки зрения, нет смысла содержать.
Так что россиянам уже сейчас нужно окапываться по границе Украины и России. Губернаторы пяти российских областей, граничащих с Украиной (Брянской, Воронежской, Курской, Белгородской, Ростовской) уже должны начинать отрывать линии обороны, засечные линии. Однако некоторые уже начали это делать: белгородский, курский и брянский губернаторы уже работают над этим. А после начала нашего контрнаступления воронежский и ростовский губернаторы тоже найдут на карте госграницу Украины и начнут рыть окопы», – заметил Роман Свитан.
Напомним, россияне ударили ракетой по центру Краматорска – появились кадры последствий.
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