Российские оккупанты ночью на 16 апреля обстреляли Запорожскую область.

Об этом в Telegram сообщили в пресс-службе областной военной администрации.

"Ничего святого, даже в ночь Воскресения Христова. Враг совершил массированную атаку. В Камышевасе пострадала местная церковь, в которой, к счастью, не проводили службу. Разрушения понесли и здания рядом", - сообщили представители ОВА.

Также враг обстрелял Запорожье, попав в зеленую зону. Последствия повреждений взрывной волны устанавливаются. На месте работают специалисты.

Украинцы прокомментировали эту трагедию, которую устроили оккупанты:

"И эти сатанисты хотят победить Бога, свет над тьмой, день над ночью, жизнь над смертью. Никогда вы не победите народ, живущий с Богом и избранный им, который молится и борется за свое будущее. Вы скончаетесь, а украинский народ будет жить. Христос Воскрес";

"Боже, как ты на это все смотришь? Отними им руки, потому что существа без мозга делают страшные вещи!";

"Хотела написать звери, но звери так не поступают. Безмозглые существа!";

"Все силы небесные и земные остановите этого ублюдка".

Напомним также, что украинский командир рассказал, что помогает ВСУ выживать в аду Бахмута.

Также сообщалось, что Запад боится увеличить возможность украинской армии, что на это указывает: "Уже во всем мире военные заметили...".

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