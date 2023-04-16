Российские оккупанты ночью на 16 апреля обстреляли Запорожскую область.
Об этом в Telegram сообщили в пресс-службе областной военной администрации.
"Ничего святого, даже в ночь Воскресения Христова. Враг совершил массированную атаку. В Камышевасе пострадала местная церковь, в которой, к счастью, не проводили службу. Разрушения понесли и здания рядом", - сообщили представители ОВА.
Также враг обстрелял Запорожье, попав в зеленую зону. Последствия повреждений взрывной волны устанавливаются. На месте работают специалисты.
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Украинцы прокомментировали эту трагедию, которую устроили оккупанты:
"И эти сатанисты хотят победить Бога, свет над тьмой, день над ночью, жизнь над смертью. Никогда вы не победите народ, живущий с Богом и избранный им, который молится и борется за свое будущее. Вы скончаетесь, а украинский народ будет жить. Христос Воскрес";
"Боже, как ты на это все смотришь? Отними им руки, потому что существа без мозга делают страшные вещи!";
"Хотела написать звери, но звери так не поступают. Безмозглые существа!";
"Все силы небесные и земные остановите этого ублюдка".
Напомним также, что украинский командир рассказал, что помогает ВСУ выживать в аду Бахмута.
Также сообщалось, что Запад боится увеличить возможность украинской армии, что на это указывает: "Уже во всем мире военные заметили...".
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