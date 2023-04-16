Полковник ВСУ в запасе Сергей Грабский озвучил причины, военные не могут пойти в наступлений.

В эфире "Politeka Online" военный прокомментировал информацию о том, что плохая погода, а именно дожди, якобы мешают нашим военным пойти в атаку.

"В некоторых ситуация погода может влиять на характер проведение операций, но скажем так, если бы земля или пространство в нашей операционной зоне, имела определенный и постоянные параметры, а именно, если бы это было сплошное поле грязи - да. Но география говорит совершенно о другом, что там есть возвышенности и есть впадины, низины и соответственно - где-то грязи больше, где-то грязи меньше. Дожди понятие относительное, потому что температура повышается и грунт просыхает гораздо быстрее", - говорит военный.

По его словам фактор погоды при наступлении не является ключевым.

"Фактор погоды может повлиять на каком-то определенном направлении, но глобально - речь идет не о том. Потому что погода может быть замечательная, но если у вас не хватает патронов, если у вас недостаточно топлива, то о каком наступлении может идти речь. Если у вас не хватает личного состава - то какая разница какая погода, если вы не можете предпринять какую-либо операцию. Возводить фактор погоды в высшую степень значимости - я бы не стал", - добавил Сергей Грабский.

Напомним, контрнаступление ВСУ могут остановить несколько факторов, кроме россии: "Иначе мы даже не будем начинать".

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Кроме того, Politeka.net военный озвучил, когда могут состояться мирные переговоры с рф: "Империи просто не будет".