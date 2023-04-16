Полковник ВСУ в запасе Сергей Грабский назвал причины, по которым оккупанты решили окопаться в Крыму.

Об этом он сообщил в эфире "Politeka Online".

"Никто не отменял коррупцию - окопы на пляжах не имеют никакого смысла по двум показателям: первый - Украина просто не имеет десантных средств, которые бы позволили осуществлять воздушно-десантные операции, просто физически нет кораблей. Я имею глубокие сомнения, что кто-то отправит даже роту солдат вплавь в Черном море, чтобы они высадились где-то на берегу. Второе: с военной точки зрения - ни один морской десант, который высаживался на территории Крыма, успеха не имел. Поэтому здесь работает традиционная "сестра" кремлевского режима матушка-коррупция и показуха. Цель этих укреплений - обогащение определённых лиц и создание такого видимой картинки "заботы" государства о подданных - вообщем-то совершенно бессмысленная, в данном случае, работа", - говорит военный.

Также военный прокомментировал три линии обороны на запорожском направлении, там ситуация обстоит другая.

"Я так понимаю, что три линии - это сакральное число, потому что в свое время мы обсуждали три линии обороны на правобережье Херсонской области. Нельзя к этому относиться "прохладно" или шапкозакидательски, потому что противник четкое дает себе отчет, что произойдет в случае прорыва их обороны. Они делают отчаянные шаги для того, чтобы создать систему обороны. Но Украина сейчас решает вопросы, нанося методические удары...", - резюмировал военный эксперт.

Напомним, контрнаступление ВСУ могут остановить несколько факторов, кроме россии: "Иначе мы даже не будем начинать".

Также сообщалось, что россияне бросают Бахмут и готовятся атаковать другой город: "Может создать нам некоторые проблемы".

Кроме того, Politeka.net военный озвучил, когда могут состояться мирные переговоры с рф: "Империи просто не будет".