В россии сейчас начинаются жесткие репрессии против тех, кто выступает против войны, которую рф начала против Украины.
Об этом сообщил Иван Яковина, передает "Радио НВ".
"Репрессии будут и против тех, кто не сильно поддерживает эту войну и агрессию. Потому что эти люди - они потенциально бьют по самому больному месту владимира путина, по основанию его уверенности в своей правоте и уверенности в себе, в своей легитимности и так далее. Они бьют в самую серцевину просто фактом своего существования - недовольных внутри россии. Это является основанием для отстранения путина от власти и лишение его свободы и может быть и жизни. Естественно этих людей они воспринимает как личных врагов", - говорит Яковина.
По словам журналиста, сейчас в россии идет "охота на несогласных".
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Ситуация резко накалилась на двух направлениях фронта, что известно: "Противник подтягивает резервы"
Мобилизация в Украине: кому по новому закону нужно срочно явиться в ТЦК
"У США свой сценарий ведения войны": стало известно, почему Украина получает дозированную военную помощь
Трагедия в воинской части, найдено тело украинца: первые подробности произошедшего
"Эти люди из героя-спасителя, которым путин сейчас себя видит и хочет видить себя дальше - они делают его злобным, глупым и бездарным злодеем, который заслуживает суда и виселицу. Он себя не хочет таким видеть, поэтому сажают уже на 25 лет [ред. одного из лидеров российской оппозиции Владимира Кара-Мурзе хотят приговорить к 25 годам тюремного заключения]. Сейчас уже и простых людей в россии сажают, которые выступают против войны или просто ее не поддерживают. И вот этих несогласных либо уничтожают, либо сажают, либо выдавливают из россии, на них идет в прямом смысле охота", - резюмировал журналист.
Напомним, "у США свой сценарий ведения войны": стало известно, почему Украина получает дозированную военную помощь.
Также сообщалось, что оккупанты равняют с землей еще три украинских города.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне в панике пытаются сорвать контрнаступление ВСУ.