В россии сейчас начинаются жесткие репрессии против тех, кто выступает против войны, которую рф начала против Украины.

Об этом сообщил Иван Яковина, передает "Радио НВ".

"Репрессии будут и против тех, кто не сильно поддерживает эту войну и агрессию. Потому что эти люди - они потенциально бьют по самому больному месту владимира путина, по основанию его уверенности в своей правоте и уверенности в себе, в своей легитимности и так далее. Они бьют в самую серцевину просто фактом своего существования - недовольных внутри россии. Это является основанием для отстранения путина от власти и лишение его свободы и может быть и жизни. Естественно этих людей они воспринимает как личных врагов", - говорит Яковина.

По словам журналиста, сейчас в россии идет "охота на несогласных".

"Эти люди из героя-спасителя, которым путин сейчас себя видит и хочет видить себя дальше - они делают его злобным, глупым и бездарным злодеем, который заслуживает суда и виселицу. Он себя не хочет таким видеть, поэтому сажают уже на 25 лет [ред. одного из лидеров российской оппозиции Владимира Кара-Мурзе хотят приговорить к 25 годам тюремного заключения]. Сейчас уже и простых людей в россии сажают, которые выступают против войны или просто ее не поддерживают. И вот этих несогласных либо уничтожают, либо сажают, либо выдавливают из россии, на них идет в прямом смысле охота", - резюмировал журналист.

Напомним, "у США свой сценарий ведения войны": стало известно, почему Украина получает дозированную военную помощь.

Также сообщалось, что оккупанты равняют с землей еще три украинских города.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне в панике пытаются сорвать контрнаступление ВСУ.