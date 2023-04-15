Партнеры Украину дают путину возможность полностью исчерпать военный потенциал рф.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Мы являемся основной движущей силой в этой войне. Мы воюем за свои интересы, западные партнеры - за свои. Они принимают участие в этой войне в виде поддержки нас, но при этом преследуют свои интересы.

У США свой сценарий ведения этой войны и им не надо быстро. Им надо медленно, максимально ослабить рф. Для этого надо перебить их армию - чем мы сейчас и занимаемся, снижая боевой потенциал российской армии и доводя ее до состояния краха.

Наши партнеры дают путину возможность полностью исчерпать военный потенциал рф. Вот когда он его исчерпает, тогда наступит коллапс в системе военной машины. Мы их разгромим в конечном итоге на поле боя и тогда будет наша победа.

К сожалению, не мы управляем процессом планирования и организации боевых действий. Мы ведем боевые действия в тех возможностях, которые дают наши партнеры.

Надеюсь, мы вынесем с этого исторический урок в том плане, что тот, кто не хочет кормить свою армию - будет кормить чужую. Потому надо будет сначала вплотную заниматься армией, а потом уже всеми остальными вопросами", - рассказал Олег Жданов.

Напомним, война может закончиться нескоро – новый пугающий прогноз.

Также сообщалось, что оккупанты равняют с землей еще три украинских города.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне в панике пытаются сорвать контрнаступление ВСУ.