Партнеры Украину дают путину возможность полностью исчерпать военный потенциал рф.
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.
"Мы являемся основной движущей силой в этой войне. Мы воюем за свои интересы, западные партнеры - за свои. Они принимают участие в этой войне в виде поддержки нас, но при этом преследуют свои интересы.
У США свой сценарий ведения этой войны и им не надо быстро. Им надо медленно, максимально ослабить рф. Для этого надо перебить их армию - чем мы сейчас и занимаемся, снижая боевой потенциал российской армии и доводя ее до состояния краха.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Под завалами есть люди: оккупанты ударили по пятиэтажным домам, первые кадры и детали
ВСУ наступают, появились обнадеживающие новости из Бахмута: "Много сюрпризов есть"
"Люди, опомнитесь!": церковь подожгли в ночь на страстную пятницу, кадры с места
Россияне бросают Бахмут и готовятся атаковать другой город: "Может создать нам некоторые проблемы"
Наши партнеры дают путину возможность полностью исчерпать военный потенциал рф. Вот когда он его исчерпает, тогда наступит коллапс в системе военной машины. Мы их разгромим в конечном итоге на поле боя и тогда будет наша победа.
К сожалению, не мы управляем процессом планирования и организации боевых действий. Мы ведем боевые действия в тех возможностях, которые дают наши партнеры.
Надеюсь, мы вынесем с этого исторический урок в том плане, что тот, кто не хочет кормить свою армию - будет кормить чужую. Потому надо будет сначала вплотную заниматься армией, а потом уже всеми остальными вопросами", - рассказал Олег Жданов.
Напомним, война может закончиться нескоро – новый пугающий прогноз.
Также сообщалось, что оккупанты равняют с землей еще три украинских города.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне в панике пытаются сорвать контрнаступление ВСУ.