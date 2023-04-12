Так, военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник ВСУ Константин Машовец отмечает, что концентрация войск и техники на лиманском направлении может быть связано с действиями украинских защитников.
Очевидно, отмечает эксперт, гипотетическое наступление противника на Лиманском направлении, определенным образом, связано с активными действиями Сил обороны Украины по другим направлениям.
При этом эксперт сомневается в успехах окупантов:
«Я не думаю, что какие-либо действия противника на Лиманском направлении, даже в масштабах всего Северского выступления, способны существенно повлиять на планы и замыслы ГШ ВСУ на весенне-летнюю кампанию».
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Машовец подчеркнул, что это «все равно, что пытаться малолитражкой остановить асфальтный каток».
Отметим также, что появление в Сети страшных кадров казни украинского военного рашистами также связывают с попыткой запугать ВСУ.
По словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, несмотря на подобные ролики, Украина продолжает придерживаться Женевских конвенций и берет оккупантов в плен, без подобного рода расправ, как в случае рашистов.
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