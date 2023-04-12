Россияне, напуганные контрнаступление ВСУ, которое может начаться уже в ближайшее время, пытаются ему помешать.

Так, военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник ВСУ Константин Машовец отмечает, что концентрация войск и техники на лиманском направлении может быть связано с действиями украинских защитников.

Очевидно, отмечает эксперт, гипотетическое наступление противника на Лиманском направлении, определенным образом, связано с активными действиями Сил обороны Украины по другим направлениям.

При этом эксперт сомневается в успехах окупантов:

«Я не думаю, что какие-либо действия противника на Лиманском направлении, даже в масштабах всего Северского выступления, способны существенно повлиять на планы и замыслы ГШ ВСУ на весенне-летнюю кампанию».

Машовец подчеркнул, что это «все равно, что пытаться малолитражкой остановить асфальтный каток».

Отметим также, что появление в Сети страшных кадров казни украинского военного рашистами также связывают с попыткой запугать ВСУ.

По словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, несмотря на подобные ролики, Украина продолжает придерживаться Женевских конвенций и берет оккупантов в плен, без подобного рода расправ, как в случае рашистов.

Напомним, Бахмута уже нет - боец раскрыл суровую реальность.

Также сообщалось, что увеличилось количество жертв страшного ракетного удара по центру Славянска.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне установили рекорд по количеству желающих сдаться в плен.