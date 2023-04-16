В эфире "Politeka Online" Олег Стариков поделился мнением относительно грядущего наступления Вооруженных сил Украины и о разведке боем в Крыму.
"Сама по себе наступательная операция, ее направление главного удара - известно узкому кругу, это Верховный Главнокомандующий, Главком, начальник Генштаба и может начальник Главного оперативного управления. Это четыре-пять человек. Остальные не знают направление главного удара", - говорит Стариков.
Как сообщил военный эксперт по вопросам безопасности, удары такого плана могут быть эффективными для выявления слабых мест вражеской армии.
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"Для того, чтобы сориентироваться и отвлечь противника будут идти удары по второстепенным направлениям. Поэтому перед главным ударом будут еще направления, а это разведка боем и разведка нашей беспилотной авиации, чтобы увидеть "дырку" в системе противовоздушной обороны. Просто так удар они не будут наносить, а когда наносишь удар - тот носитель, который будет, он будет сбит. Поэтому с помощью разведки космической, воздушной аналитических данных которые есть - увидели "дырку" и ударили туда", - резюмировал Стариков.
Напомним про освобождение Крыма к августу: Украина может ускорить деоккупацию полуострова, что для этого нужно.
Также сообщалось, что россияне нанесли новый ракетный удар: все в дыму и в огне, дома больше нет.
Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые оккупанты возьмутся после Бахмута.