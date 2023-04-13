Военный историк Григорий Тамар в эфире "Politeka Online" поделился мнением, возможно ли нанести разгром армии рф одним контрнаступлением ВСУ.

"Я считаю, что в рамках одного успешного масштабного контрнаступательного действия можно добиться результатов. На мой взгляд, самое очевидное, что приходит в голову - это окружение российско-крымской группировки с последующей деоккупацией Крыма. Однако, генерал Залужный продемонстрировал в рамках этой военной кампании очень неординарный, креативный подход к решению боевых задач. И я не исключаю возможности, что он приготовил какой-то сюрприз, о котором мы не можем сейчас даже догадываться", - говорит Тамар.

По словам офицер армии Израиля в отставке, на территории Крыма сейчас сконцентрировано огромное количество российских войск, поэтому после удара ВСУ, вражеская армия может даже не оправиться.

"То что я говорю, я говорю на основании информации из открытых источников, что мне попадает в руки. Я анализирую информацию и просто смотря на карту говорю про крымскую группировку, ее изоляцию и принуждение к капитуляции.

Там значительное количество войск сконцентрировано на территории Крыма и утрата численного количества этой группировки - будет страшным ударом для российской армии, может даже после которого она и не оправится", - резюмировал военный.

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