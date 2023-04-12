Россия аннексировала Крым в 2014 году. После полномасштабного вторжения полуостров превратился в огромную базу для российских войск. Украинские военные готовятся к контрнаступлению и освобождению оккупированного Крыма.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире для "24 Канала" рассказал, что Украине нужно для ускоренного освобождения полуострова.
Экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что украинская армия может деоккупировать Крым к августу 2023 года. С ним согласен Роман Свитан, который подчеркивает, что для этого нужны лишь два компонента: хорошая погода и много техники, особенно далекобойная, чтобы отрезать полуостров от поставок российского вооружения.
"Мы можем летом зайти в Крым и начать его деоккупировать. А если дадут нужное колличество далекобойного оружия, то мы можем за лето его полностью зачистить от российск войск", - добавил полковник запаса ВСУ.
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Он также обратил внимание на призыв министра обороны Алексея Резникова. В частности тот заявил, что в Украины есть техническая возможность пригласить летчиков и техников Запада в Иностранных легион.
"Сейчас это самы правовой по нашей Конституции и Международным нормам вариант, чтобы изменить ситуацию в небе. Но для этого также нужно политическое решение о передачи современных самолетов", - резюмировал Роман Свитан.
Напомним о выходе на Таганрог или Ростов: российская армия может быть отрезана от рф.
Также сообщалось, что россияне нанесли новый ракетный удар: все в дыму и в огне, дома больше нет.
Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые оккупанты возьмутся после Бахмута.