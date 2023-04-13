Украинец в Польше предпринял попытку самосожжения возле здания консульства Украины в Кракове.

Об этом сообщили в украинском МИДе.

Мужчина, гражданин Украины, поджег себя под зданием консульства Украины в четверг утром. В тяжелом состоянии его доставили в больницу, сообщают польские СМИ.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко подтвердил информацию, что украинца в тяжелом состоянии доставили в больницу. Врачи сейчас оказывают ему срочную медицинскую помощь. Состояние украинца критическое.

Генконсульство взаимодействует с польскими стражами порядка, чтобы установить причину и все обстоятельства трагедии.

"63-летний мужчина стоял в очереди в Генеральное консульство Украины на ул. Beliny-Prażmowskiego 4 в Кракове, когда вдруг начал выкрикивать лозунги на украинском языке. В какой-то момент он вытащил бутылку и вылил на себя легковоспламеняющееся вещество, затем поджег и начал убегать" , – рассказал спикер Краковской КМП.

Польские СМИ добавили, что "мужчина украинской национальности" хотел призывать своих соотечественников вернуться домой в совю страну и воевать с россиянами, об этом сообщает краковская радиостанция.

Он обратился к украинцам, которіе собрались перед зданием консульства.

Все подробности выясняются.

Напомним, горе потрясло семью известного украинца: момент трагедии попал на камеры.

Также сообщалось, что юная украинка в один потеряла почти всю свою семью.

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