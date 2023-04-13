В один миг российские оккупанты убили почти всю семью, ударив по частному сектору города ракетами С-300.

Одна из них попала в дом, в котором проживала семья 10-летней Ирины Ждан, рассказывают на сайте Мемориал , посвященный памяти погибших в войне россии против Украины.

Отец девочки Иван погиб сразу, а сердце маленькой Иринки остановилось в карете скорой. Маму Иринки в тяжелом состоянии госпитализировали.

Живой и без травм в результате удара 9 апреля 2023 года в Запорожье осталась только старшая сестра Виталина. Девочку спасло то, что она ночевала в гостях.

«Самое ужасное утро в моей жизни… Российская ракета попала целенаправленно в мой дом. Где тихо и мирно спали мои родители и моя младшая сестричка Ириночка, мой маленький ангелочек, с любимицей кошкой Мурой…», - писала Виталина.

По ее словам, Ирина была маленькой талантливой красавицей, а их отец занимался спортом, хоккеем и много работал, чтобы построить для семьи красивый дом.

Ирина мечтала стать дизайнером, много рисовала, танцевала, хорошо училась в гимназии и посещала Дом детского и юношеского творчества.

В жилом квартале, где жила семья, нет никаких военных объектов. Убив отца и его дочь, в минобороны РФ заявили, что они этим ударом уничтожили хранилище из 70 тысяч тонн топлива, накопленного для обеспечения ВСУ.

Напомним также, что враг беспощадно обстрелял жилой массив в Харьковской области.

Также сообщалось, что россияне ударили по жилым домам – людей спасают из-под завалов.

Кроме того, Politeka.net писала, что Бахмута уже нет – боец ​​ВСУ раскрыл тяжелую реальность.