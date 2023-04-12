Как сообщает Politeka.net со ссылкой на правоохранителей, трагедия произошла невблизи поселка Ставище.

Там на трассе Киев-Одесса, в направлении столицы, произошла ужасная авария - легковушка "Toyota" перевернулась в кювет.

В салоне автомобиля были супруги, но выжить удалось только 54-летнему мужчине, который находился за рулем. Его деблокировали из искареженного авто и с травмами разной степени госпитализировали.

К сожалению, 49-летняя жена водителя погибла на месте – травмы оказались несовместимыми с жизнью. На опубликованных фото можно увидеть, что вылетевший с трассы автомобиль буквально раздавило.

Следователи следственного управления полиции Киевщины сообщили водителю о подозрении [ч.2 ст.286 УКУ].

Добавим, что еще в одном ДТП, которое произошло на Киевщине, пострадал 13-летний школьник.

Авария произошла в Броварах. Как выяснили работники Броварского управления полиции Киевщины, 25-летняя водитель «Skoda» не предоставила преимущество в движении мопеда «Honda» под управлением малолетнего. В результате столкновения транспортных средств школьник получил перелом ноги. Угрозы его жизни и здоровью нет.

В отношении родителей малолетнего полицейские составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

По факту ДТП следователи начали досудебное расследование [ч. 1 ст. 286 УК].

Напомним, в ДТП погиб известный украинский политик.

Также сообщалось о пожаре на Крещатике.

Кроме того, Politeka.net писала, уволят ли актера Остапа Ступку из театра после пьяного ДТП.