На своей странице девушка призналась, что не может поверить в его внезапную гибель, пишет Politeka.net.

«Папочка… не верю… Ты душа, ты пример, ты вдохновение, ты искренность, ты совесть, ты ум, ты честность, ты творец, ты энергия, ты юмор, ты смелость, ты прекрасный отец, прекрасный человек и заботливый сын, лучший дедушка, верный друг, борец за справедливость, ты соавтор Конституции, депутат 4 созывов, Председатель союза пчеловодов Украины, Председатель разных комитетов, Заместитель ГенПрокурора, арбитр и еще много кто. Мне кажется, ты умел все и был всем!...».

По ее словам, ее отец – Владимир Стретович, помогал каждому, кто обращался.

«Не готова говорить о тебе в прошлом. Ты всегда будешь рядом. Твоя прекрасная душа, наверное, выполнила свое предназначение в этом мире и поспешила дальше. Благодарю тебя!».

В комментариях к сообщению семье Стретовича выражают соболезнования.

«Светлая память папе… И Царство Небесное..», «Мои соболезнования! Не верится…», «Катя, мои соболезнования. Светлая память твоему папе», «Мои соболезнования Вашей семье…Будьте сильными, – девушки всех поколений Вашего замечательного папы…грущу вместе с Вами…».

Комментируя гибель Стретовича, известный журналист Юрий Бутусов рассказал, что они дружили.

«Он был депутатом пяти созывов и заместителем генпрокурора, но жил очень скромно, власть не была для него наркотиком, он оставался человеком, который имел свои принципы, свои взгляды, которые он был готов честно и открыто доказывать и защищать. Он поддерживал многие мои посты и инициативы, и не только мои, он отстаивал все, что шло на пользу независимости и свободе Украины, и в этом у него не было компромиссов. Светлая память…».

Напомним, Владимир Стретович был депутатом Верховной Рады Украины второго, четвертого, пятого и шестого созывов. Впервые попал в парламент в 1994 году. Трижды избирался по спискам партии "Наша Украина".

Стретович погиб в ДТП.

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