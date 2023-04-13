Генерал-майор ВСУ Марченко сообщил, что потерял отца, пишет Politeka.net.

«Хорошие люди не умирают - они уходят в небо! Ты был лучшим отцом и прекрасным мужем! Я делал и делаю все, чтоб ты мной только гордился, самое страшное наказание для меня, это твое разочарование! Прости что не смог…. я очень старался!!!», - написал Марченко на своей странице в Facebook.

Генерал-майор ВСУ также поблагодарил врачей Николаевского БСМП и Вознесенской больницы, которые сделали все, чтобы спасти его отца.

«Покойся с миром родной, ты был лучшим отцом и примером для подражания….! Безумно благодарен врачам Николаевского БСМП и Вознесенской больницы, которые вместе со мной до последнего боролись за твою жизнь!!!! Больно… очень больно….».

Марченко также опубликовал кадры трагедии. Как видно, отец генерал-майора скончался в результате тяжелых травм, полученных при ДТП. Осторожно, тяжелые кадры.

«Сочувствую! Светлая память!»,

«Держись, родной наш! Сочувствуем!»,

«Царство небесное», - пишут украинцы в комментариях к ужасному известию.

После полномасштабного вторжения росси в Украину Дмитрий Марченко руководил обороной Николаевской области. Позже его перевели на другой участок фронта. В конце июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный снова направил Марченко в Николаевскую область.

Напомним, ведущая Катя Осадчая сообщила украинцам о трагедии.

Также сообщалось, что юная украинка в один потеряла почти всю свою семью.

Кроме того, Politeka.net писала о страшном ДТП под Киевом - авто вынесло с трассы и раздавило.