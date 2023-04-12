Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что оккупанты в Крыму боятся украинского десанта с моря.

По словам военного эксперта, недавно были опубликованы спутниковые снимки именно линий обороны россиян и у села Витино, в 15 км от Евпатории, размещена артиллерия, для ведения огня прямой наводкой по морским рубежам. Буксируемые гаубицы 152-мм также на страже Крыма.

"россияне всерьёз рассматривают сценарий настолько масштабного десанта, что начинают размещать в Крыму артиллерию, которой недостаёт российским оккупационным войскам на других плацдармах, например, на том же Запорожском направлении", - сообщает Коваленко.

Также эксперт сообщил, что если оценить масштаб линий обороны оккупантов и тот контингент, что сейчас размещён на полуострове, то им попросту не хватит людей, чтобы полностью закрыть все те позиции, которые они обустраивают.

Коваленко добавил, что нынешний контингент в Крыму один из наиболее малочисленных во всей зоне боевых действий.

"Из этого всего можно сделать вывод, что российское командование планирует с южного плацдарма, в случае чего, размеренное отступление, которое им должны будут обеспечить линии обороны на материковом юге Украины. Основную массу войск они загонят в Крым", - предположил Коваленко.

Александр Коваленко добавил, что командование РОВ планирует держать "круговую" оборону, используя имеющийся, бежавший ресурс. Таким образом, они намерены превратить Крым в неприступную крепость. Но, что самое интересное, он таковым для них никогда не станет.

Напомним, оккупанты используют опасный прием, чтобы захватить Бахмут к Пасхе: "Россияне стали чаще...".

Также сообщалось, что оккупантам удалось продвинуться в Бахмуте.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты применяют коварную тактику.