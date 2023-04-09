Офицер 104 ОБ ТрО 109 бригады Александр с позывным "Kross" в эфире телемарафона рассказал о ситуации на Бахмутском направлении.
"Ситуация на Донетчине относительно контролируемая. Ситуация в Бахмуте сверхсложная, но ребята держатся, насколько это, действительно, возможно", — заявил офицер.
Военнослужащий рассказал о коварной тактике применения оккупантами боевой авиации.
"Насколько мне известно, авиацию они применяли почти каждый день, но они действуют подло и коварно, то есть они вылетают ночью. Таким образом, не всегда наше ПВО и не всегда наши ребята, работающие с "Иглами", могут вовремя среагировать. А вылетов не стало меньше, то есть ситуация какая была, такая и есть", — добавил Kross.
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Ранее в Генштабе ВСУ рассказали, что по состоянию на 9 апреля на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются бои. Так, за прошедшие сутки оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка. Подразделения сил обороны отразили около 10 атак противника на указанном участке фронта. Также сообщалось, что в регионе от вражеских обстрелов пострадали более 15 населённых пунктов.
Между тем, в американском Институте изучения войны заявили, что темпы обстрелов в Бахмуте и еще на нескольких участках фронта существенно снизились, а на некоторых – фронт остановился.
Напомним, начался новый виток битвы за Бахмут - россиянам удалось продвинуться.
Также сообщалось, что зафиксирован рекорд по количеству россиян, пожелавших сдаться в плен.
Кроме того, Politeka.net писала, что Запад может использовать ВСУ и Украину - дикломат указал на тревожную тенденцию.