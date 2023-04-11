Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, как ВСУ удается контролировать ситуацию в Бахмуте, хоть она и остается стабильно тяжелой.

Прежде всего, российские оккупанты так и не смогли перерезать 0506 и 0504, особенно если говорить о городской её ветке - улица Чайковского. По сути, это сейчас линия обороны ВСУ. В минувшие сутки ряд контратак ВСУ позволили отогнать оккупантов до улицы Корсунского, что значительно расширило буфер безопасности для городской ветки логистической артерии 0504, через Ивановское на Констянтиновку. С другой стороны, РОВ будут тянуть резервы десантуры с пригорода. Железка за последние сутки стала для российских оккупантов так же непреодолимой преградой. Отдельные группы смогли зайти за пределы дозволенного, но были уничтожены. То есть, закрепится россиянам в районе железки не удаётся и в ближайшее время вряд ли удастся", — пишет эксперт.

По его словам, российское командование продолжает тянуть все имеющиеся ресурсы в город.

"На днях я акцентировал внимание на том, что они направляют в Бахмут не только подразделения 51-го и 137-го ПДП 106-й ВДД, 57-й ОМСБр, а так же, неожиданно, 98-й ВДД. Ранее они держали позиции в полях у Бахмута. За исключением тел 98-й ВДД, которая размещается севернее и отвечает за Кременную. Такое перемещение может быть обусловлено тем, что Луганский плацдарм, особенно по линии Р-66 и так перенасыщен войсками РОВ, от которых толку "0". Ноль. Вот и решили перекинуть часть 98-й ВДД в бахмутскую мясорубку. Но и это ещё не всё. Часть подразделений с направления на Хромово отвели в городские бои. То есть ослабили давление на 0506, ради того, чтобы как можно скорее решить вопрос с Бахмутом, что обусловлено нехваткой живой силы", — объясняет Коваленко.

Также россияне стали чаще применять в районе боевых действия авиацию, оснащённую планирующими бомбами, устраняя самую серьезную для них проблему - многоэтажную застройку, и стирая город с лица земли.

Александр Коваленко оспорил сообщения о том, что российские оккупационные войска якобы контролируют 75% города. Во-первых, за последние две недели продвижение россиян значительно замедлилось на фоне того, как они стали выходить за пределы малоэтажной застройки в городе.

"Оставшаяся под контролем ВСУ часть Бахмута это преимущественно многоэтажная застройка, в которой у россиян из рук вон плохо продвигаются дела, из-за низкого уровня подготовки и опыта ведения боёв в городских условиях. Именно поэтому у них заметное торможение и рвение ровнять город. Для решения вопроса со взятием Бахмута до Пасхи вкс рф могут задействовать свой максимальный бомбовый потенциал, для уничтожения города. Другим путём, в многоэтажной застройке им реализовать завершение захвата в установленные сроки не удастся", — добавил эксперт.

Напомним, назван город, за который оккупанты возьмутся после Авдеевки.

Также сообщалось, что оккупантам удалось продвинуться в Бахмуте.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты применяют коварную тактику.