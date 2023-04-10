Битва за Бахмут продолжается, однако оккупантам удалось продвинуться, и этому есть визуальное подтверждение.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил известный военный эксперт Bild Юлиан Репке.

«Визуальное подтверждение того, что российские силы вторжения продвинулись дальше внутри Бахмута и теперь контролируют около 75% города. Моя карта полностью основана на геолокации и не включает сегодняшнее заявление Вагнера о том, что они захватили стадион «Металлург», - сообщил Репке на своей странице в Twitter.

Кроме того, Репке утверждает, что ВСУ не смогли удержать железнодорожные пути с севера на юг.

«К сожалению, теперь есть также визуальные доказательства того, что Украина не смогла удержатьжелезнодорожные пути с севера на юг, а войска русских захватили красивые жилые районы на северо-западе города», - сообщил Репке.

В свою очередь боец ВСУ, который ведет телеграмм-канал под ником «Бахмутский демон» сообщил, что инфорация о 75% города не является верной.

«Потому что в центре улицы переходят из рук в руки, и в целом мы контролируем точно более 35-37% города надежно и имеем локальные успехи по улицам, даже в направлении экс-самолетика, где не даем им закрепиться».

Также он сообщил о тяжелых боях за железную дорогу. Оккупанты бросили очень много сил для ее захвата - для них это принципиальная цель.

«Мне кажется почему-то, что задача продавить нас в Бахмуте имеет конечную цель потом пойти на Северск», - сообщил «демон», добавив, что таким образом ВСУ сдерживают наступление на следующий населенный пункт.

Напомним, ранее также сообщалось о новой угрозе из россии.

Также сообщалось, что оккупанты установили рекорд по сдаче в плен.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинским защитникам удалось вырваться из окружения.