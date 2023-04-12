В эфире "Радио НВ" Роман Свитан поделился мнением, на каком участке фронта украинская армия может успешно атаковать оккупантов.

"Наступать на Донбасс сейчас, с любой точки донецкого фронта - мы и километра толком не пройдем, так как наступать на возвышенность [ред. где находится оккупированная часть Донецка] - мы ничего там не отобьём сейчас. Выбьем наши резервы и все", - говорит военный.

Полковник запаса ВСУ назвал, где может состоятся наступление наших войск. Оккупанты при удачном для нас развитии событий - попадут в своего рода "котел", потому что ВСУ смогут атаковать россиян с двух сторон.

"А вот если наступать в сторону азовского побережья - с Гуляй Поля на Бердянск, допустим, то увеличение линии фронта будет незначительным, так как с движением на рассечение российского сухопутного коридора в Крым, но мы будем удерживать фланги, раздвигать фронт и в конце-концом сможем прийти к уменьшению линии фронта. Наступательными действиями мы с 300 км фронта мы уменьшаем его до 160.

Такие действия приводят к освобождению территории, уничтожению российской армии, уменьшению ширины фронта, так как у нас плотность войск увеличится для его удержания. А после такого рода действий - выхода на азовское побережье, расширение фронта - россиянам придется уходить с Херсонской области, так как они попадут с двух сторон под встречный огонь. Им придется уходить с той же запорожской АЭС, они будут бежать в Крым...", - добавил Свитан.

Напомним, людей спасают из-под завалов, россияне безжалостно ударили по жилым домам: "Мой район, мои улицы!".

Кроме того, Politeka.net писала, что Бахмута уже нет – боец ​​ВСУ раскрыл трудную реальность.

Также сообщалось, что назван город, за который оккупанты возьмутся после Авдеевки.