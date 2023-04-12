В битве за Бахмут оккупанты несут огромные потери, но гибнут и украинские защитники.

Об этом, как пишет Politeka.nеt, украинцам напомнил боец ​​ВСУ, который в своем телеграмм-канале "Бахмутский демон" рассказывает о ситуации в городе-крепости.

По его словам, битва не прекращается, Бахмут не оцеплен, ВСУ держатся.

«Народ, заканчивайте думать, что здесь у нас футбол. Здесь нифига не игра, они дохнут, но и мы умираем, ясно вам?», – эмоционально выразился «демон».

Боец ВСУ объяснил, что все очень динамично, и ситуация в Бахмуте меняется постоянно – украинские защитники отбивают дом, но туда сразу начинает «лететь». Где-то оккупанты продвинулись, за ночь их выбили, а где-то продвинулись ВСУ и сразу начинается обстрел их новых позиций.

«Главное, что нужно знать – вокзал пока наш, город не окружен, мы держим коридор», – говорит «Бахмутский демон», добавляя, что захватчиков гораздо больше, чем украинских бойцов.

«Сейчас мы держим Бахмут, приказа отступать нет, есть держать. Ресурс удерживать часть города у нас еще есть. Ходить в позиционные штурмы в уличных боях тоже есть. У них ресурса кратно больше, и это надо признать.

Сколько мы сможем воевать с математикой здесь, и сколько будет целесообразно держать этот город, я не знаю. Здесь ничего уже нет, нет этого города, поэтому возвращайтесь там к реальности, потому что до черта уже достал вопрос «когда пойдете в штурм, когда освободите город, когда переломите?», - пишет «демон».

Тем временем директор ЦРУ заявил, что Путин до сих пор намерен уничтожить Украину и Запад.

Уильям Бернс отметил, что кремлевский диктатор вместо отступления только удвоил свои усилия.

"Украинский прогресс на поле боя, вероятнее всего, сформирует перспективы дипломатии. В ближайшие месяцы на карту будет поставлено очень много", — заявил Бернс.

Напомним также, что украинский командир рассказал, что помогает ВСУ выживать в аду Бахмута.

Также сообщалось, что назван город, за который оккупанты возьмутся после Авдеевки.

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