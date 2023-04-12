Днем 12 апреля оккупанты ударили по многострадальному Никополю Днепропетровской области.
По предварительным данным, в результате артиллерийского обстрела травмы получили 4 человека.
"Один из боеприпасов попал в жилой дом, в котором находились мужчина и женщина. Сотрудники Службы спасения спасли из-под завалов мужчину, 1943 года рождения и женщину, 1946 года рождения. Работниками экстренной медицинской помощи они госпитализированы в больницу», - сообщили в ГСЧС.
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Их госпитализировали.
Еще двое пострадавших, мужчина 87 лет и 74-летняя женщина, будут лечиться дома.
Всего в результате удара повреждено 13 домов, два хозяйственных сооружения и авто.
На опубликованных с места новой атаки кадрах можно увидеть, что жилье мирных украинцев превратилось в руины. Одна из пострадавших – женщина, которая не может передвигаться самостоятельно.
Никопольчан также предупреждают, что угроза новых обстрелов остается.
«Твари», «Мой район, мои улицы…», - с ужасом и болью комментируют украинцы новую атаку окупантов.
Ранее стало известно, что оккупанты обстреляли Кураховку и Дружковку Донецкой области.
«Только что россияне обстреляли Кураховку из Ураганов кассетными боеприпасами – ранен 1 человек. Накануне враг нанес ракетный удар по Дружковке – повредили дом», - сообщили в Донецкой ОВА.
Напомним, также сообщалось, что возросло количество жертв ракетного удара по Славянску.
Кроме того, Politeka.net писала, что Бахмута уже нет – боец ВСУ раскрыл трудную реальность.
Также сообщалось, что назван город, за который оккупанты возьмутся после Авдеевки.