Россияне ударили по жилым домам, идет операция по спасению людей из-под завалов.

Днем 12 апреля оккупанты ударили по многострадальному Никополю Днепропетровской области.

По предварительным данным, в результате артиллерийского обстрела травмы получили 4 человека.

"Один из боеприпасов попал в жилой дом, в котором находились мужчина и женщина. Сотрудники Службы спасения спасли из-под завалов мужчину, 1943 года рождения и женщину, 1946 года рождения. Работниками экстренной медицинской помощи они госпитализированы в больницу», - сообщили в ГСЧС.

Их госпитализировали.

Еще двое пострадавших, мужчина 87 лет и 74-летняя женщина, будут лечиться дома.

Всего в результате удара повреждено 13 домов, два хозяйственных сооружения и авто.

На опубликованных с места новой атаки кадрах можно увидеть, что жилье мирных украинцев превратилось в руины. Одна из пострадавших – женщина, которая не может передвигаться самостоятельно.

Никопольчан также предупреждают, что угроза новых обстрелов остается.

«Твари», «Мой район, мои улицы…», - с ужасом и болью комментируют украинцы новую атаку окупантов.

Ранее стало известно, что оккупанты обстреляли Кураховку и Дружковку Донецкой области.

«Только что россияне обстреляли Кураховку из Ураганов кассетными боеприпасами – ранен 1 человек. Накануне враг нанес ракетный удар по Дружковке – повредили дом», - сообщили в Донецкой ОВА.

Напомним, также сообщалось, что возросло количество жертв ракетного удара по Славянску.

Кроме того, Politeka.net писала, что Бахмута уже нет – боец ​​ВСУ раскрыл трудную реальность.

Также сообщалось, что назван город, за который оккупанты возьмутся после Авдеевки.