Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире телемарафона сообщил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического толка Алексей Дмитрашковский.

"Самым опасным направлением остается Авдеевский и Марьинский. Враг активно там штурмует позиции украинских военных, также наносит огневые поражения, применяя ствольную артиллерию и реактивную артиллерию", - сообщил он, добавив, что враг очень активно применяет авиацию.

Между тем, в Авдеевке остаются гражданские люди, которые наотрез отказываются эвакуироваться.

«Авдеевка. Люди продолжают жить в разрушенных домах. Этим людям предлагают бесплатную эвакуацию с бесплатным размещением в более безопасных регионах Украины, но нет. В полуразрушенном доме на верхнем (!!!) этаже продолжают жить люди (дым из буржуйки свидетельствует об этом) и говорят «всё равно я отсюда никуда», - рассказывает в своем телеграмм-канале известный медийщик Николай Осиченко, поначалу бежавший от войны с Донецка, а затем ставший переселенцем из Мариуполя.

Тем временем стало известно об оперативной обстановке на Донбассе.

Так, накануне россияне нанесли удар из Смерчей по Дружковке — ранены 2 человека, повреждены 10 домов. Также две ракеты С-300 враг выпустил по Краматорску. Обошлось без жертв.

На Волновахском направлении под обстрелами Угледар и Богоявленко, никто не пострадал.

На Донецком направлении 1 человек ранен в Курахово — город получил удар с Ураганов, повреждено 7 двухквартирных домов и территорию предприятия. Еще 11 домов повреждены в Дачном. В течение суток происходили артобстрелы Марьинки, Красногоровки и Максимилиановки.

Под утро россияне обстреляли Очеретино и Авдеевку — поврежден дом.

Всего за сутки россияне ранили 4 жителей Донбасса.

Напомним, оккупантам удалось продвинуться в Бахмуте.

Также сообщалось, что оккупанты применяют коварную тактику.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинским защитникам удалось вырваться из окружения.