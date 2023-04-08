В эфире "Politeka Online" Сергей Грабский сообщили, что ВСУ потеснили оккупантов на Кинбурнской косе, а этот участок франта является крайне важным для наших военных.

"Колосально важен с точки зрения даже не военной, а с точки зрения экономического развития. Потому что Кинбурнская коса прикрывает выходи в Черное море и тот, кто владеет Кинбурнской косой - осуществляет контроль портов черноморских, которые в этом месте находятся. Поэтому Кинбурнская коса является критически важной с нашей точки зрения", - говорит эксперт.

По его словам Грабского, взятие под контроль Кинбурнской косы приблизит нас к заветной цели.

"Оттеснения противника позволяет нам думать о расширении экономических возможностей, а также взятие под контроль Кинбурнской косы приближает нас к заветной цели - нанесение ударов по военным объектам в Крыму. Поэтому то, что мы добились на сегодняшний день - мы не говорим что украинская армия физически присутствует на Кинбурнской косе, это достаточно сложная задача, потому что спрятаться-окопаться там практически невозможно. Россияне осознав бессмысленность и неся постоянные потери - вынуждены снижать количественное и качественное присутствие, таким образом Кинбурнская коса превращается в серую зону, что очень выгодно для нас. Кинбурнская коса - это очень хорошие новости и мы надеемся, что в будущем нам удастся закрепиться на ней, как на острове Змеиный", - сообщио военный.

Напомним, противник готовит активизацию своих действий на очередном направлении.

Также сообщалось, что зафиксирован рекорд по количеству россиян, пожелавших сдаться в плен.

Кроме того, Politeka.net писала, что Запад может использовать ВСУ и Украину - дикломат указал на тревожную тенденцию.