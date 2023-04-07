Об этом, как пишет Politeka.net, предупредил военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец.
Речь идет о Купянском направлении. По словам эксперта, первые сведения о подготовке противником активизации на этом направлении стали известны около месяца назад, начиная с середины февраля, размер группировок войск противника, действовавших на этом направлении, начал постепенно расти.
Это, отмечает Машовец, касалось как количества личного состава, так и количества основных типов ВВТ.
На сегодняшний день противник сосредоточил на Купянском направлении отдельные мотострелковые бригады, мотострелковые полки, штурмовой отряд наемников, «добровольческие» отряды системы БАРС и тд.
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«В начале и середине прошлого месяца на Купянском направлении противник совершил ряд атак и штурмовых действий, пытаясь существенно улучшить свои тактические положения на этом направлении», - сообщил Машовец, как развивалась ситуация.
По словам аналитика, целью противника являлись столько восстановление позиций российских войск по р. Оскол и ликвидация плацдарма ВСУ от Двуречной до Купянска, сколько создание в общем, удобных рубежей для дальнейшего "сворачивания" обороны ВСУ вдоль р. Оскол с севера на юг на максимально возможное расстояние, включая Купянск.
За несколькими атаками севернее Купянска силами до мотострелкового взвода (иногда даже, без бронетехники и артиллерии), последовали атаки на ряд и других населенных пунктов.
После, говорит Машовец, «все заглохло» и оккупанты сконцетрировались на Лиманском направлении, но «вопрос Купянского направления» не потерял актуальность. Более того, он приобрел оперативно-стратегическое значение и противник продолжает вынашивать в этом направлении планы активных, наступательных действий.
Так, в Белгородской области развернуты составы централизованного снабжения боеприпасов для нужд россиян, действующих на Сватовско – Старобельском направлении.
А в районе сел Ольшана, Тавильжанка, Великий Выселок продолжается сосредоточение сил и средств.
Кроме того, фиксируется сосредоточение еще тактической группы, до 3-х огневых батарей, в том числе вооруженных 240-мм самоходными минометами 2С4 "Тюльпан".
«Но наиболее важным признаком является фиксация перемещения оперативного состава штабов и КП частей и соединений войск противника на запасные командные пункты, перемещение и изменение местоположений его передовых пунктов управления…», - подчеркнул Машовец.
Напомним, начался новый виток битвы за Бахмут - россиянам удалось продвинуться.
Также сообщалось, что зафиксирован рекорд по количеству россиян, пожелавших сдаться в плен.
Кроме того, Politeka.net писала, что Запад может использовать ВСУ и Украину - дикломат указал на тревожную тенденцию.