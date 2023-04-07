Российские оккупанты своеобразно готовятся к мощному контрнаступлению, которое ВСУ начнет в ближайшее время.

Как оказалось, они массово сдаются в плен. Об этом сообщил спикер государственного проекта "Хочу жить" Виталий Матвеенко в эфире телемарафона.

По словам Матвиенко, военные рф сдаются в плен по всей линии фронта, как по одному, так и группами, некоторые - вместе с техникой.

Операции по сдаче проходят каждые два дня. В первый месяц весны оккупанты даже побили рекорд.

"В марте мы зафиксировали по сути рекорд – более 3000 обращений, что вдвое больше, чем в 2022 году", — заявил спикер проекта «Хочу жить».

Для сравнения – в октябре и декабре 2022 года в среднем фиксировалось 1400-1500 обращений ежемесячно.

По словам Матвиенко, такая активность связан не только с ожидаемым контрнаступлением ВСУ, но и с увеличением потерь на фронте российских войск и ухудшением морально-психологического состояния в самой армии РФ.

Примечательно, что некоторые образцы техники, с которой сдались оккупанты, уже работают на поле боя против россиян.

Тем временем в Сети появились кадры момента сдачи в плен российских оккупантов.

Государственный проект "Хочу жить" создан для российских военнослужащих, желающих сдаться в плен. Мобилизированным россиянам предлагают сохранить свою жизнь, позвонив по телефону представителям украинского командования.

Из-за свербольшой активности россиян по сдаче в плен прокуратура россии вынесла решение о блокировании сайта проекта "Хочу жить".

Однако продолжили функционировать другие чат-боты и телефонные линии. Обращения продолжают поступать.

Напомним, начался новый виток битвы за Бахмут, россиянам удалось продвинуться.

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