На фоне того, что Финляндия официально стала членом НАТО на Западе, ходят тревожные разговоры, касающиеся роли и будущего Украины.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Так, комментируя вступление Финляндии в НАТО, Климкин подчеркнул, что они этого заслужили, ведь их война 1939 года стала частью ДНК нации.

«Значение вступления Финляндии, а впоследствии и Швеции невероятно шире этой символической истории. Россия получает новую границу с НАТО, а скандинавские страны уже договорились управлять всеми боевыми самолетами, а их более 250, как единой группировкой. Балтийское море фактически становится НАтовским», - объяснил Климкин на своей странице в Facebook.

Кроме того, баланс безопасности в Артике уже для России почти невозможен, ведь страна-агрессор на это уже не способна, даже при дополнительных человеческих и военных ресурсах.

Но, говорит Климкин, его очень беспокоит набирающая силу на Западе дискуссия.

«Якобы Украина должна занять место Финляндии. Конечно, не букально, а в смысле "финляндизации" - то есть типа "движение в ЕС - да, а движение в НАТО - пусть подождет "лучших" времен". Ведь решение о движении в НАТО будет означать "прямой военный конфликт с Кремлем, а это красная линия"», – говорит Климкин.

По словам дипломата, значительная часть Запада хочет победить РФ через стратегию "тысячи порезов" и такая логика для некоторых на Западе к этой стратегии подходит.

«Как и, к сожалению, аргумент о силе наших вооруженных сил, поскольку появляется стратегический и тактический соблазн использовать их и Украину в целом для сдерживания российского режима», – продолжает дипломат.

Поэтому, подчеркивает Климкин, Украине на период до вступления в НАТО необходимы гарантии, полученные Финляндией и Швецией от ядерных государств НАТО при вступлении.

«Только такая конструкция безопасности будет безопасно стабильной, никакая другая. Путь Финляндии нужно повторить, но без "финляндизации", – подчеркнул Климкин.

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