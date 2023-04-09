В эфире "Politeka Online" Сергей Грабский рассказал об активной подготовке к наступательным действиям Вооруженных сил Украины. Также военный эксперт предположил, с чего оно может начаться.

"Мы уже имели алгоритм харьковского наступления, когда начало активных боевых действий сопровождалось ударами одновременными по нескольким направлениям и только по одному из направлений было выявлено преимущество наших сил - мы нанесли удар, который позволил нам развить наступление", - предположил полковник ВСУ в запасе.

По словам Сергея Грабского, удары ВСУ будут наносить по различных направлениях.

"Такая же примерно ситуация будет и сейчас происходить. Мы може м предположить достаточно объективно, когда удары будут на различных направлениях, возможно, самых неожиданных. К таким действиям украинские силы обороны сейчас готовятся", - резюмировал военный.

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