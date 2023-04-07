В результате нового массированного обстрела со стороны окупантов возникли пожары, пострадали люди.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в ГСЧС Украины.

По данным спасателей, ночью 7 апреля российские войска совершили массированный обстрел города Очаков Очаковской территориальной общины Николаевского района области.

Враг бил из разного вида вооружения по жилым кварталам.

В результате попадания боеприпасов и обломков от них возникли два пожара - горели два торговых павильона на местном рынке и крыша частного жилого дома.

Сейчас известно о двух пострадавших – люди госпитализированы в медицинские учреждения.

Также появились дополнительные данные по атакам окупантов на Харьковскую область. Так, за прошедшие сутки враг из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и другого вооружения вел обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.

В частности, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Ветеринарное, Огурцово, Ольховатка, Двуречная и другие населенные пункты.

«Сегодня утром под обстрелами снова Волчанск Чугуевского района. Вчера в результате обстрелов с. Караичное Волчанской общины поврежден частный жилой дом, произошли пожары», - сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате вчерашних обстрелов Купянска разрушены частный жилой дом и хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших.

Также из-за вражеских обстрелов вспыхнул пожар в Запорожской области.

Вчера спасатели ликвидировали возгорание балкона на третьем этаже многоквартирного жилого дома на общей площади 15 кв. Пожар возник в населенном пункте Пологовского района.

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