Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в ГСЧС Украины.
По данным спасателей, ночью 7 апреля российские войска совершили массированный обстрел города Очаков Очаковской территориальной общины Николаевского района области.
Враг бил из разного вида вооружения по жилым кварталам.
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В результате попадания боеприпасов и обломков от них возникли два пожара - горели два торговых павильона на местном рынке и крыша частного жилого дома.
Сейчас известно о двух пострадавших – люди госпитализированы в медицинские учреждения.
Также появились дополнительные данные по атакам окупантов на Харьковскую область. Так, за прошедшие сутки враг из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и другого вооружения вел обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.
В частности, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Ветеринарное, Огурцово, Ольховатка, Двуречная и другие населенные пункты.
«Сегодня утром под обстрелами снова Волчанск Чугуевского района. Вчера в результате обстрелов с. Караичное Волчанской общины поврежден частный жилой дом, произошли пожары», - сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В результате вчерашних обстрелов Купянска разрушены частный жилой дом и хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших.
Также из-за вражеских обстрелов вспыхнул пожар в Запорожской области.
Вчера спасатели ликвидировали возгорание балкона на третьем этаже многоквартирного жилого дома на общей площади 15 кв. Пожар возник в населенном пункте Пологовского района.
Напомним, Украину и ВСУ могут использовать – дипломат указал на тревожную тенденцию.
Также сообщалось о новых драматических кадрах и подробностях из Бахмута.
Кроме того, стало известно о новом скандале с гуманитаркой – валялась и тухла на складах в разгар войны.