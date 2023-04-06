Об этом сообщил боец ​​ВСУ, рассказывающий о ситуации в городе-крепости в своем телеграмм-канале «Бахмутский демон».

«Позиционная стрельба продолжается. Под Ивановским и Богдановкой их отбросили. Окружения Бахмута нет и пока шансов на него тоже нет, а вот позиционная бойня на улицах напрягает. Пока как есть, выиграли еще день», - сообщил «демон».

Тем временем в Сети появились кадры ближнего боя в Бахмуте.

«Ночью оккупанты заняли соседние дома. Уже утром началось сражение. Чтобы отразить атаку, «Архитектор» вылез на крышу и начал забрасывать врага гранатами. Бойцам удалось выйти из окруженного здания, еще и уничтожить оккупантов!», - сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Добавим, в свою очередь военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан высказал предположение, что оккупанты отказались от попыток окружить Бахмут и изменили тактику.

По словам эксперта, Бахмут нельзя оцепить "малыми клещами", и для «больших» у россиян нет ни сил, ни средств, а ВСУ проводят контратаки и эффективно уничтожают оккупантов.

Сейчас, рассказал Свитан 24 Каналу, часть города, там, где частный сектор занят россиянами, но многоэтажки контролируют наши войска.

«Воевать же в застройках, где есть высотные здания, наступать очень неудобно. Такие позиции более выгодны для обороны. Любое наступление сразу же заметно. К тому же наступать без техники очень тяжело», – объяснил эксперт.

Сравнять город с землей, как Марьинку, россияне не могут, говорит Свитан. У них ведь даже снарядов не хватает.

«Поэтому бросают живую силу, к тому же теперь не только ПВК Пригожина, но и линейные российские части. Единственная тактика, которая у них осталась – путем больших потерь, пытаться вытеснить наши войска", – подчеркнул полковник ВСУ.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты уже в центре Бахмута – почему ВСУ не уходят из города.

Также сообщалось, что Путин эпически опозорился в Кремле перед послами.

Кроме того, стало известно о новом скандале с гуманитаркой – валялась и тухла на складах в разгар войны.