В эфире "Politeka Online", Игорь Романенко рассказал, что сейчас происходит в районе Авдеевки.
Ранее в СМИ сообщалось, что украинские вооруженные силы провели контратаку к северо-востоку Авдеевки, отбиты позиции к северо-западу Новоселовки и продвинулись вплотную к населенном пункту. Военный прокомментировал данную информацию.
"На северо-западе, если посмотреть на карту, есть железная дорога, обеспечивающая поставки логистически нашим защитникам Авдеевки - и ее они [ред. оккупанты] хотят перерезать, они наносят в Степове и севернее. Противник пытается продвигаться и если есть силы с нашей стороны - можно наносить контрудары во фланги наступающего противника и это становится наиболее эффективным", - рассказал Романенко.
По словам военного, ВСУ наносят эффективные контрудары по противнику.
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"Это как раз тот случай, который говорит, что у наших не только глухая оборона, но и проводятся соответствующие контратаки и наносятся контрудары. Противнику не удается продвигаться вперед и это приводит к эффективному уничтожению живой силы и вооружения противника", - резюмировал Игорь Романенко.
Напомним, начался новый виток битвы за Бахмут - россиянам удалось продвинуться.
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