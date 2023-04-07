В последние дни российские силы получили новый импульс в битве за Бахмут.

Об этом сообщает британская разведка, пишет Politeka.net со ссылкой на Министерство обороны Британии.

Отмечается, что россия добилась некоторых успехов и теперь, весьма вероятно, продвинулась в центр города и захватила западный берег реки Бахмутка.

«Ключевой маршрут снабжения Украины 0506 к западу от города, вероятно, находится под серьезной угрозой», - говорится в новой сводке британской разведки.

Эксперты предполагают, что российские регулярные силы, включая воздушно-десантные войска, вероятно, укрепили этот район, и Россия снова более эффективно использует артиллерию в этом секторе.

В британской разведке также высказали прдеположение, что на местах «Вагнер» и командиры Минобороны России приостановили свою непрекращающуюся вражду и улучшили сотрудничество.

Тем временем боец ВСУ, который под ником «Бахмутский демон» ведет свой телеграмм-канал сообщает, что в Бахмуте идут бои за железнодорожный вокзал.

По его словам, россияне «частично на любимых локациях блоггеров-туристов, которые здесь воевали, танки грызли, а сейчас убежали и пишут видосики о Бахмуте» и лезут к железнодорожному вокзалу и сервисному центру МВД.

«И настойчиво. Мы держим рубежи и выполняем задачу, выиграли еще день времени в этом аду. На контроле», - сообщил «демон».

Напомним, Украину и ВСУ могут использовать - дипломат указал на тревожную тенденцию.

Также сообщалось, что украинским защитникам удалось вырваться из окружения в Бахмуте - кадры и пдробности.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне ударили по жилым кварталам - дома превратились в факелы.