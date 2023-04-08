Вторжение россии в Украину создало предусловия для возвращения оккупированного Крыма. ВСУ готовят операцию по освобождению полуострова от российских солдат. После этого начнется искоренение оттуда всего российского.
В связи с этим советник главы Офиса президент Михаил Подоляк в интервью "Радио Свобода" пообещал большие проблемы любителям россии в Крыму.
По его словам, после освобождения полуострова там нужно закрыть все российское. Кроме того, больше не будет диалогов о том, имеет ли право человек использовать российский язык или нет. Дома, пожалуйста, но на работе нет.
Михаил Подоляк добавил, что россия уже исторически останется врагом Украине. Потому в Крыму никто не будет иметь права диктовать "я хочу читать современную русскую литературу", "хочу ходить на российские фильмы" и так далее. Если в Крыму кто-то не захочет жить по правилам Украины, он должен добровольно уехать.
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При этом в первую очередь нужно разобраться с предателями и расследовать дела репрессированных украинцев. А также по-возможности, их освободить. Поэтому 2023 год будет тяжелым периодом для Крыма.
"Вот как только заходим, во-первых, мы должны провести расследование в отношении людей, которые были репрессированы, на протяжении всех лет оккупации. Во-вторых, выяснить кто писал доносы. Я считаю, что там многие должны получить юридическое наказание, за то, что они сменили паспорт Украины на российский и были по сути коллаборантами, предателями", — считает Михаил Подоляк.
Напомним о выходе на Таганрог или Ростов: российская армия может быть отрезана от рф.
Также сообщалось, что россияне нанесли новый ракетный удар: все в дыму и в огне, дома больше нет.
Кроме того, Politeka.net писала, что названы три города, за которые оккупанты возьмутся после Бахмута.