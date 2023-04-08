В частности, в эфире " Politeka Online", Романенко Игорь сообщил об атаках оккупантов в Бахмуте.

"К сожалению, противник и его подразделения контролируют уже большую часть города. Иностранные оценки этой ситуации - это где-то 70% и возможно больше... За последнее время, ввиду больших потерь противника, резервов у "вагнеровцев" не осталось по живой силе, поэтому задействовали воздушно-десантные войска, чуть ли не дивизию регулярный войск. Добавилось Термобарическое оружие ТОС 1А - это тяжелое оружие действуя именно по Бахмуту. За счет этого им удалось форсировать Бахмутку и бои идут в центральном районе города, по железной дороге с севера на юг, которые проходят в этом районе. С севера они захватили цеха, предприятия фактически... И на юге вторая наша дорога с Константиновки через Ивановское и кроме всего прочего обстреливается как Часов Яр так и Константиновка", - говорит Романенко.

По словам военного, ситуация несколько ухудшилась, однако продвижение оккупантов остаётся на тактическом уровне.

"Поэтому ситуация там усугубилась, но здесь надо прямо сказать - даже если продвигаться - есть западные части города, на околицах оборонительные сооружения и в самом городе продолжаются соответствующие действия. Их продвижение, с военной точки зрения, все-равно остаётся на тактическом уровне, до оперативного не доходит", - добавил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.

Напомним, оккупанты снова нанесли удары по жилым домам, а также по детсаду, коксохимическому заводу и газопроводу.

Также сообщалось, что зафиксирован рекорд по количеству россиян, пожелавших сдаться в плен.

Кроме того, Politeka.net писала, что Запад может использовать ВСУ и Украину - дикломат указал на тревожную тенденцию.