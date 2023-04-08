Оккупанты снова нанесли удары по жилым домам, а также по детсаду, коксохимическому заводу и газопроводу.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил об оперативной ситуации по области по состоянию на утро 8 апреля.

За 7 апреля россияне убили одного жителя Донбасса — в Торском. Кроме того, в Богородичном были эксгумированы тела трех человек, убитых россиянами ранее. Еще 1 человек в области получил ранения.

На Донецком направлении накануне произошли два артобстрела Курахово, а город Украинск обстреляли из Градов. Ночью россияне вели хаотичный огонь по Авдеевке и нанесли авиаудар по коксохимическому заводу.

На Лисичанском направлении один человек погиб в Торском Лиманской общины. В Звановской общине под обстрелами оказались Звановка, Переездное и Верхнекаменное — к счастью, без жертв.

На Горловском направлении оккупанты артитерией и ракетами С-300 ударили по Константиновке — повреждены 4 частных дома, помещения предприятия и газопровод. На территории общины пострадали также Предтечино и Новомарково, там повреждены дома. В Торецкой общине поврежден один дом. В Бахмуте получили повреждения 2 многоэтажки и детсад.

Всего с начала вторжения российские оккупанты убили в Донецкой области 1463 человека. Это только официальные данные без учета жертв в Мариуполе и Волновахе. Еще 3361 человек получил ранения.

Напомним, начался новый виток битвы за Бахмут - россиянам удалось продвинуться.

Также сообщалось, что зафиксирован рекорд по количеству россиян, пожелавших сдаться в плен.

Кроме того, Politeka.net писала, что Запад может использовать ВСУ и Украину - дикломат указал на тревожную тенденцию.