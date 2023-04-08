Девушка сообщила, что уехала за границу со смартфоном марки Samsung, потому что свой старый iPhone утопила.

Блогерша намекала парню о подарке, якобы она не могла делать контент без iPhone, но немец намек не понял.

Когда девука напрямую сказала парню, что ей нужен «телефон с хорошим качеством съемки», ее бойфренд согласился, но когда узнал, что любимая хочет последний iPhone, передумал.

"Он на меня так посмотрел и сказал, что это просто предмет роскоши, чтобы я просто ходила и перед всеми выделывалась. Хотя я ему объясняла, что телефон мне нужен для работы", - жалуется девушка.

В итоге пара разругалась, а через какое-то время парень купил себе дорогой телевизор за 5 000 евро.

"Он мне сказал, что заработал эти деньги и он может потратить их на ерунду. А если я хочу покупать ерунду, я должна заработать на это деньги. Для меня это выглядело очень эгоистично, и я никак не могу забыть эту ситуацию", - говорит блогерша.

В комментариях мнения пользователей разделились - одни писали, что блогерша – содержанка, а другие готовы и сами купить девушке телефон.

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