Недавно отдыхающий в Буковеле нахамил боевому медику Александру Одарченко, который перебывал там на реабилитации. Конфликт произошел, когда боец ВСУ сделал замечение украинцу, разговаривающему на российском языке. Видео облетело сеть. На кадрах мужчина в белом халате и с пивом в руке обзывает военного "лошарой" и говорит: "Езжай в свой Бахмут, чего ты здесь сидишь?".

Украинские бойцы полка "Азов" обратились к хаму в сюжете украинской журналистки и общественного деятеля Янины Соколовой.

Мужчиной, который обзывал боевого медика, оказался бизнесмен из Черкасс Александр Фатула. Он был дважды осужден, но вышел сухим из воды и не получил никакого наказания. А в 2014 год бизнесмен создал организовал группу, которая специлизировалась на незаконном изготовлении алкоголя. Даже был осужден за это, но заплатил штраф. В 2019 году по той же причине его засудили снова, но не наказали

Гранатометчик полка "Азов" Дмитрий Кухарчук с позывным Слип отреагировал на скандал и сделал резкое заявление, находясь сейчас в Бахмуте. Он подчеркнул, что бойцы не могут позволить себе игнорировать заявления таких, как Фатула. Потому поставил его на место, пригласив прямо в Бахмут.

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"Те извенения, которые он принес совсем не извинения. Хочешь принести извенения, хочешь показать, что ты настоящий мужик? Так давай, приезжай сюда, в Бахмут. Мы дадим тебе броник, РПГ и пойдешь защищать посадки. А если не хочешь, то давай встретимся на нейтральной территории. Приедем к тебе, встретим. Расскажешь нам свою позицию и объяснишь, почему ты позволяещь себе такие высказывания", - заявил гранатометчик полка "Азов" Дмитрий Кухарчук.

Он добавил, что жена Фатулы также показала себя не с лучшей стороны. Ведь после скандала та начала выкладывать в сториз заявления, где называла всех бойцов психически больными людьми с посттравматическим расстройством. И за ее слова и действия будет отвечать именно Фатула.

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