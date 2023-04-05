Руслан Кубай раскрыл, что его очень сильно возмутила эта ситуация, ведь он был в родном военкомате и давал документы об инвалидности.

Повестки иногда раздают даже тем, кому на службе нечего делать. Так, во Львовской области вспыхнул скандал. Жителю Дрогобыча, у которого нет кистей и он носит протезы на ногах, пришла повестка. В свою очередь, чиновники Львовской области не видят в этой ситуации ничего скандального. Об этом говорится в материале ТСН.

Руслан Кубай рассказал, что он живет без конечностей и кистей рук. Ему приходится перемещаться с помощью протезов. Во-первых, мужчина снят с военного учета. Во-вторых, он даже не стоял на учете в Дрогобиче, ведь тот прописан в Новояворовске Львоввской области.

Руслан добавил, что его очень сильно возмутила эта ситуация. Более того, бывший военкомат перед ним не извинился.

"Когда я приходил в военкомат, то сразу сообщил, что инвалид первой группы, что у меня нет конечностей рук и ног. Приходил с документами, меня отправили на комиссию... А когда я выложил в фейсбук о том, что меня вызвали повесткой, мне только тогда изменили выводы комиссии, – заявил Руслан Кубай.

Чиновники Львовской области, курирующие вопросы отправки повесток, объяснили, что не видят в этой ситуации ничего скандального. Более того, они возмутились, что Руслан выставил историю в соцсетях. Он якобы должен был сразу прийти в Териториальный центр с необходимыми документами.

В комментариях украинцы отмечали, что похожие истории происходят по всей Украине. Другие также выражали свое возмущение происходящему:

"Страна чудес", "Сидят трутни, которые всем подряд рассылают повестки, то есть полный балаган. Моему соседу покойнику принесли домой, человека 15 лет нет", "Скоро уже правда будут бабушек с дедушками забирать на войну", "Военкомат превратился в базар, потому и выходят такие случаи".

Напомним о мобилизации в Украине: мужчину, который отказался от повестки, оправдал суд.

Также сообщалось, о мобилизации и вручении повесток на улицах: в ТЦК разъяснили ситуацию.

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