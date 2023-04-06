Как выяснилось, пока в стране идет война коробки с гуманитарной помощью, тухли в Киеве на складах и их не спешили никуда отправлять.

Речь идет о десятках тонн помощи.

В Офисе Генерального прокурора отмечают, что гуманитарная помощь долгое время в большом количестве хранилась в складских помещениях на территории Соломенского района украинской столицы.

«В ходе досудебного расследования проведены смотры складов на территории Киева. Обнаружены десятки тонн гуманитарных грузов от разных стран доноров – Польши, Великобритании, Азербайджана и других стран», - сообщили в Офисе Генерального прокурора.

В настоящее время благотворительная организация, получившая наконец доступ к гуманитарке, передала Государственной специальной службе транспорта МОУ макаронные изделия, тушенку, тонны муки, напитки, а также медицинские ноши, пожарные шланги и бронежилеты.

Гуманитарную помощь также передали грузинскому национальному легиону, медикам Нацгвардии и бойцам отдельного батальона специального назначения. Они получили одеяла, тактические костюмы, комплекты пожарной одежды, карематы, спальники, аптечки, катетеры, шприцы, антисептики, перевязочные материалы, пластыри, продукты питания, посуду и средства гигиены.

«В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к блокированию доступа и порче продуктов гуманитарной помощи», - сообщили в прокуратуре.

Продолжается досудебное расследование по фактам незаконного обращения с гуманитарной помощью и противодействия законной хозяйственной деятельности (ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 206 УК Украины).

Комментируя скандал, украинцы высказывают уверенность, что с виновными нужно разбираться по законам военного времени:

«Саботажники – это враги, с которыми нужно говорить по законам военного времени. Идет война, гибнут воины, а какие-то негодяи пакостят, дискредитируют Украину перед миром»,

«Почему досудебное производство открыто по факту, а не против личности или организации? Может, пора уже от этой губительной практики отойти? Интересно, какое будет окончание у этой шумихи»,

«У этого преступления есть конкретная фамилия (которую не принято называть), эта фамилия даже придет в суд, там его обяжут внести ''взнос на дрон для ВСУ'' и поедет домой, раскаявшись, а на остальные деньги, что выторговал от продажи гуманитарки, будет готовиться к следующим выборам...».

Напомним, мэр украинского города выписал себе заоблачные надбавки.

Также сообщалось, что гуманитарку для ВСУ разворовали в Киеве.

Кроме того, Politeka.net писала, что женщина, которая наживалась на пожертвованиях украинцев, была отдана под суд.