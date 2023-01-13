Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по делу исполняющей обязанности председателя правления одной из благотворительных организаций Киева. Как оказалось, женщина продавала бронежилеты и бронепластины, которые были приобретены за средства, пожертвованные украинцами на помощь ВСУ. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщает ГБР.

Сообщается, что после полномасштабного российского вторжения в Украину, благотворительная организация, которую возглавляла подозреваемая, объявила сбор 1 млн долларов, который должны были пойти на обеспечение нужд ВСУ. Организация обязывалась купить на собранные деньги и безвозмездно передать украинским военным бронежилеты, каски, медикаменты и автомобили.

Но после ввоза в Украину тысячи бронежилетов и пластин, купленных на пожертвования украинцев, глава благотворительной организации решила заработать на них деньги. Вместо бесплатной передачи военным она начала торговать гуманитарной помощью в розницу. Злоумышленница успела продать 30 единиц индивидуальной защиты на сумму более 500 тыс. гривен перед тем, как была разоблачена ГБР.

"Руководитель организации обвиняется в продаже гуманитарной помощи с целью получения прибыли, совершенной в значительном размере и во время действия военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет. Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура", - говорится в сообщении ГБР.

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