В сети появилось видео, где преподавательница начала угрожать студентам принимать экзамен на русском, после просьбы студентов перейти на украинский.

Как сообщает телеграмм-канал "Киев реальный", языковой скандал в Государственном налоговом университете Ирпеня произошел 4 апреля.

По словам студентов, женщина регулярно излагает материалы на русском.

"Вы можете пожалуйста перейти на украинский язык?", - спросила студентка, на что преподавательница поинтересовалась - "а то что будет, Саша?".

Также женщина добавила, что если студентам "режет слух" русский, вы могут не приходить на его лекции. Преподавательница заявила, что работает так уже 35 лет и менять ничего не собирается.

Студенты в конце видео написали, что требуют увольнения преподавателя. А в сети ожидают реакции на инцидент от администрации учебного заведения.

Напомним, вокруг гуманитарной помощи, которую Украине передают страны-партнеры, разразился новый скандал.

Также сообщалось, что боец ​​из Бахмута красиво поставил на место героя скандала в Буковеле, видео: "Приедем к тебе, встретим...".

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