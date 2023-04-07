В своем ютюб-канале Иван Яковина поделился мнением относительно ликвидации так называемого "военкора" Владлена Татарского.

"Федеральная служба безопасности включилась в борьбу за власть. ФСБ сейчас сильно переживает, что может потерять власть в результате свержения путина. путин действительно привел фсб к власти, они сейчас занимают все самые важные посты в рф - все у них в руках. Однако в условиях войны простые генералы, военные - они становятся более влиятельными и сильными. Во время войны любая бронетанковая дивизия сильнее, чем вся служба федеральной безопасности. ФСБшники сейчас хотят поставить вооруженную большую силу под свой контроль" - говорит Яковина.

По словам журналиста, ликвидация топ-пропагандиста - это "привет" самому пригожину.

"Я сейчас, наблюдая за этой ситуацией, практически не сомневаюсь, что максима фомина, известного как владлена татарского, в санкт-петербурге убили именно фсбшники. Этот человек работал на пригожина и быв важным рупором, инструментом, миньоном именно пригожина. Гиркин и фсб ненавидят пригожина. И тот же пригожин заявил, что он не верит, что фомина ликвидировали украинцы. Он не может сказать, что это были именно фсб, но это читается между строк. Я подозреваю, что убийство фомина - это привет самому пригожину. фсб таким образом готовит "патриотическое прикрытие" на послепутинскую эпоху и уже понемногу начинает устранять потенциальных конкурентов и пугать ", - добавил Яковина.

Напомним, вокруг гуманитарной помощи, которую Украине передают страны-партнеры, разразился новый скандал.

Также сообщалось, могут ли боевики Аксенова угрожать контрнаступлению ВСУ: Готовятся к боям в Крыму.

Кроме того, Politeka.net писала, что друга Путина, который катался в Крым, спасают врачи: "Серьезная патология".