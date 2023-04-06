По данным итальянских СМИ, у Берлускони якобы серьезное заболевание крови. На данный момент итальянский скандальный политик и друг кремлевского диктатора находится в реанимации.

«Сильвио Берлускони находится в тяжелом, но стабильном состоянии", - приводят СМИ слова источников в партии Берлускони Forza Italia.

Тем временем Corriere della Sera утверждает, что у Берлускони пневмония, которая является следствием лейкемии.

Бывший премьер-министр Италии якобы страдает серьезной паталогией крови и причина его госпитализация – это не только плановые анализы.

«Недостаток кислорода оказывает нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, которые подвержены риску инфекций, в том числе пневмонии, которая может осложнить общую картину», - сообщает Il Messaggero.

По данным издания, боли, которые беспокоят Берлускони и пневмония последних нескольких дней на самом деле являются осложнениями в и без того ослабленным телом.

В больницу начали съезжаться дети Берлускони. У скандального итальянского политика двое сыновей и три дочери.

Напомним, Берлускони назвал аннексию Крыма законной и демократичной. После захвата Путиным украинского полуострова, итальянский политик посещал Крым с «частным визитом» и встречался с Путиным.

Для Берлускони и Путина откупорили 240-летний херес.

"Господин Сильвио Берлускони прибыл в Крым, не получая разрешение украинской стороны, где совместно с руководством Российской Федерации они достали бутылку коллекционного вина Херес, которой несколько сотен лет (таких бутылок было всего пять) и публично его распили. По информации из прессы и Министерства культуры, такая бутылка вина стоит более 100 тысяч долларов", − комментировал тогда заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Георгий Логвинский.

Отметим, что что Берлускони уже 86 лет и он не занимает никаких должностей в итальянском правительстве, но является лидером входящей в правительственную коалицию партии «Вперед, Италия!».

Занимая должность премьер-министра, Берлускони не раз встречался с Путиным, а сам президент России называл его своим другом и союзником.

Вину за полномашстабное вторжение россии Берлускони возлагал на Украину. Он также назвал российского диктатора Владимира Путина «человеком мира».

Напомним, конфуз Путина в Кремле перед послами попал в прямой эфир.

Также сообщалось, что россияне уже в центре Бахмута - боец ​​сообщил, почему в ВСУ не отходят из города.

Кроме того, Politeka.net писала о колоссальных потерях оккупантов на одном из направлений.