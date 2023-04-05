Так называемый руководитель оккупированного Крыма Сергей Аксенов создал свою ЧВК, которая будет защищать оккупированный Крым от контрнаступления ВСУ.

В марте этого года так называемый руководитель оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что создает свою частную военную кампанию. Боевики вроде бы уже готовятся к боям на полуострове.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире "24 Канала" пояснил, могут ли эти боевики угрожать контрнаступлению ВСУ в Крыму.

По словам эксперта, в ЧВК "Конвой" Сергея Аксенова уже вошли братки из 90-ых. Его создали для выполнения оборонительных функций на полуострове, а толком наступать без армейского снаряжения и техники они не могут.

Кроме того, у них нет армейского производства, что тоже играет на руку ВСУ. То есть такие боевики не несут опасности для контрнаступления украинских защитников.

"Потому они не будут никуда наступать, они могут лишь обороняться. То есть, этот ЧВК такая огромная охранная фирма с некоторым автоматическим вооружением. Армия рф их к себе не пустит. Любая армия мира выдавливает из своей организации такие группировки. Потому и боевиков Пригожина, и Аксенова российская армия выдавливает от себя, и не дает оружия", - заявил Роман Свитан.

Также полковник запаса отметил, что еще одной функцией этой ЧВК является прикрытие имущества Сергея Аксенова и его бегства из полуострова.



"Потому никакой проблемы для любой армии такие ЧВК не несут. Они могут представлять проблему лишь для ФСБ и МВД россии. А для нашей армии, они на один зуб. Потому перерытые пляжи вдоль Крыма им не помогут", - подытожил Роман Свитан.

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