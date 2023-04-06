Наместник Киево-Печерской лавры владыка Павел Лебедь получил свое прозвище "Паша Мерседес" не просто так.

Он ведь обожает автомобили именно этой марки. Их у него в разное время было много, наиболее раннее, которым удалось найти журналистам «Bihus» – это S-Class 1998-го года.

В 2013 году он о нем говорил: "У меня Мерседес 1998-го года выпуска, которым пользуются все, кто меня окружает. Я всегда даю эту машину учащимся наших духовных школ на свадьбу. Бываю, выхожу и удивляюсь – на номерах машины написано, например, "Саша плюс Юля". Мне не жалко".

Также у митрополита был 500-й «гелик» 1999-го года выпуска, S 500-й «Мерс» 2004-го года, S 550-й 2007-го года, кроссовер GL 450 2008-го года. В какой-то момент в гараже митрополита появился нетипичный для него «японец» - внедорожник Лексус 2009-го года. На юбилее 2011 года ему подарили еще один новенький 500-й «мерс», якобы презент от нардепа Вадима Новинского.

«Мне подарили, я езжу», – говорил митрополит.

Тогда он стоил больше ста тысяч долларов. Ну а Петр Лебедь начал демонстрировать свое довольно специфическое восприятие реальности. В то что такое авто - это роскошь церковник верить не хотел:

«Это средство передвижения. А что, священник должен ходить пешком по вашему?».

На следующий день рождения в 2012-м году Павлу подарили еще один седан «Лексус», но он не прижился. В 2015-м Павел засветился уже на свежеоформленном 500-м «мерсе» 2013 года выпуска, когда патрульные пытались сообщить ему о нарушении ПДД.

«Ничего, слава Богу», – заявил тогда «Паша Мерседес» парохранителям, которые сообщили ему, что его водитель нарушил правила.

С 2016 года митрополиту официально принадлежит кроссовер Mercedes Benz G 350 2013 года выпуска. Стоимость, которого ориентировочно составляла 53 тысяч долларов, а с января 2022-го и микроавтобус Mercedes Benz 220, который стоит от 88 тысяч долларов.

В последнее время его по обычаю замечали на удлиненном 400-м «мерсе», оформленном новым в 2018-м году, такой из салона стоит от 135 тысяч долларов, но де-юре он митрополиту не принадлежит.

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