Маленькая девочка выкрикивала пропагандистские лозунки в защиту УПЦ МП, а ее разговор с активистом напугал еще больше.

Из Киево-Печерской лавры до сих пор не удалось выселить ченцов УПЦ МП. Их прихожане каждый день приходят к Лавре и выкрикивают пропагандисткие лозунги. Украинцы, что выступают за выселение ченцов, были напуганы надрывными криками маленькой девочки. Больше людей напугал диалог с зазомбированным ребенком. Видео опубликовал у себя в Фейсбук полковник ВСУ и блоггер Анатолий Штефан.

Так, маленькая девочка выкрикивала пропагандистские лозунки в защиту УПЦ МП: "Я хочу быть с Богом! Я хочу быть в Украинской православной церкви! С Блаженнейшим Онуфрием!".

Один из активистов, который выступает против УПЦ МП, подошел к малышке и начал с ней разговаривать. Первое, что спросил мужчина, где родители малышки и как ее зовут. Она ответила, что ее зовут Даша и ей 11 лет. Пришла она якобы сама и ей никто больше не нужен. Мужчина попытался ласково спросить, зачем ребенок здесь стоит и сколько еще будет стоять.

"Сколько нужно, столько я здесь и стою! Сколько Богу угодно. Я хочу быть с Богом! А не с Дьяволом! А не с вами, ПЦУшниками, устраивающими пляски, танцы", - неистово кричала 11-летняя Даша.

В комментариях пользователи пожалели ребенка и отметили, что боятся за ее будущее. Многие также отмечали, что нужно наказать родителей Даши, которые так промили мозги своему чаду:

"Психика у ребенка травмирована. Она не говорит, а кричит, очень жаль ребенка", "Какой кошмар! Ребенка нужно отобрать от таких родителей! Нет слов! Это секта!", "Родители искалечили жизнь ребенка, жесть", "Ужас! Родители за это должны ответить. За зомбирование ребенка", "Это как сцена из фильма ужасов".

Напомним, что Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний заявил, что о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре речь не идет.

Как сообщала Politeka, Почаевскую лавру готовятся отобрать у УПЦ МП.

Также Politeka писала, митрополит УПЦ МП поднял бунт в Лавре.